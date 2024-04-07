NZZ назвал четыре сценария участия ВС Франции в конфликте на Украине

Швейцарское издание NZZ спрогнозировало, как могут развиваться дальнейшие события после одобрения президентом Украины Владимиром Зеленским предложения французского лидера Эмманюэля Макрона об отправке своих войск на Украину. Автор материала назвал четыре возможных сценария, как могут развиваться события в данном случае.

«Вооруженные силы Франции состоят из трех армий: Воздушной и космической с ее истребителями Rafale и Mirage, Национальной морской пехоты, флагман которой, авианосец «Шарль де Голль», в настоящее время курсирует у берегов Бенина, и, наконец, сухопутных войск. Франция также имеет свой собственный арсенал ядерного оружия, Force de Frappe», — пишет NZZ.

Первый сценарий. Франция размещает контингент вблизи Киева. Важно защитить столицу, потому что в случае потери этого города, есть риск свержения власти и ликвидации Владимира Зеленского. Таким образом Франция будет контролировать ситуацию вблизи белорусской границы.

Второй сценарий. Франция размещает войска вблизи Запорожского направления. Главная задача — мешать успешному продвижению ВС РФ. Войска будут принимать участие, когда у ВСУ появится риск поражения.

Третий сценарий. Франция размещает войска вблизи Одессы. Этот город считается культурным центром Украины. Если Россия сумеет его освободить, то население Украины окончательно утратит веру, как и солдаты ВСУ.

Четвертый сценарий. Франция размещает войска в Молдавии и контролирует ситуацию. Войска вступают в бой, когда у Украины начинается кризис.

Автор предполагает, что не факт, что публичные заявления президента Франции — это никак не призыв к действию, а может, просто намек России, что НАТО может решиться на большее, чем просто помощь.

Ранее мы сообщили, что на Украине назвали сроки наступления Армии России.