Обманутые россияне угрожают сыну владельца турфирмы «Инста тур»

Жители из разных регионов пострадали из-за непорядочности владельца белгородской туристической фирмы. Александр Халаимов продавал различные туры, организовывал поездки, предоставлял сопровождающим. Появились постоянные клиенты, которые были довольны качеством оказываемых услуг и ценовой политикой.

В один день мужчина просто забрал деньги своих клиентов, отменил поездки и перестал выходить на связь. Сам Александр рассказал, что нуждается в помощи и обещает всем россиянам вернуть деньги.

Его сын Матвей признался, что отец пользовался его банковской картой. Мужчина знал, что поступают деньги от клиентов фирмы. Он удивлен, что отец так подло поступил.

«Теперь приходится всё объяснять за отца, хотя я вообще не причастен», - отмечает Матвей

Угрозы Матвею поступают разные. Одни обещают добиться, чтобы Матвея посадили в тюрьму, хотя к бизнесу отца он имел косвенное отношение. Иногда выступал в роли сопровождающего. Некоторые угрожают нанесению вреда здоровья.

Матвей рассказал, что отец сейчас перестал с ним общаться. Сразу после скандальной истории Александр присылал сыну видеосообщения, в которых рассказывал, что чувствует себя виноватым и испытывает угрызения совести.

Ранее стало известно, что Подмосковье по итогам онлайн-голосования «Russian Traveler Awards 2023» одержало победу в разных номинациях.