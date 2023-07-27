Очередной случай мошенничества: как злоумышленники получают доступ к картам

«Это было так: я машинально тыкаю-тыкаю в телефоне. Они говорят: давайте установим защиту. И всё, там, где большая сумма, всё сняли. И всё происходит машинально, ты как будто становишься зомби», - рассказывает обманутая жительница Абакана

42-летняя женщина рассказала, что получила смс из банка, а позже с ней связался сотрудник финансового учреждения. Потерпевшая отметила, что сомнений, что она говорит с представителем реального банка, у нее не было. Номер не высвечивался, как неизвестный. Лжесотрудница рассказала, что с карты жительницы Абаканы мошенники пытаются украсть деньги. Служба безопасности банка рекомендовала решить проблему в онлайн-режиме. Достаточно было установить приложение Rust Desk, что женщина и сделала.

Обманутой женщине объяснили, что приложение защищает данные, но на самом деле оно открывает доступ ко всей информации на мобильном устройстве. Мошенники сняли все деньги – 25 тысяч рублей. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Она отмечает, что все происходит быстро, но больше никогда не будет разговаривать с кем-то ни было. Лучше сразу положить трубку и самой набрать официальный номер горячей линии банка.

По аналогичной схеме мошенники работали в Волгоградской области. Депутаты Государственной Думы инициировали принудить банки возвращать похищенные средства мошенниками своим клиентам.