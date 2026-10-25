Россиянин избил беременную и написал на нее заявление

В Новосибирске 33-летняя Рената, на которую в парке напал велосипедист, добивается наказания для обидчика. По словам женщины, даже после огласки ее случая мужчина пока не понес никакой ответственности. Об этом пишет nsk.kp.ru .

Инцидент произошел 27 сентября в Заельцовском парке. Тогда Рената была на 24-й неделе беременности и гуляла с матерью. Сначала их едва не сбила женщина на велосипеде, а спустя несколько минут в их сторону понесся другой велосипедист. По словам пострадавшей, мужчина ударил ее, в том числе задел живот, а затем несколько раз ударил ее мать. Обследование в перинатальном центре показало, что ребенок в утробе не пострадал — и это, пожалуй, единственная хорошая новость в этой истории.

Виновного, как рассказала Рената «КП-Новосибирск», нашли в начале октября и допросили. Однако дело до сих пор не завели. В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили: заявления по инциденту поступили от обеих сторон, сейчас продолжается проверка.

Другой участник конфликта — 46-летний житель областного центра. В ведомстве отметили, что поступило заявление как от женщины, заявившей о нанесении телесных повреждений ей и дочери, так и от мужчины. Проверка по-прежнему идет, и о выводах говорить пока рано.

Получается, что жертва нападения и предполагаемый агрессор поменялись местами в глазах полиции — по крайней мере формально. Чем закончится эта история, пока неизвестно, но Рената явно не намерена оставлять все как есть.