Стало известно о состоянии раненной при нападении на школу в Нижнекамске женщины

Уборщица, оказавшаяся на пути 13-летнего подростка в нижнекамском лицее, получила ранения рук. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

53-летняя женщина пыталась остановить семиклассника на входе в школу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, медики оказывают ей необходимую помощь.

Утром 22 января подросток пронес в школу холодное оружие, сигнальный пистолет и петарды. Ученики и учителя оперативно отреагировали на опасность и закрылись в классных кабинетах. На место происшествия прибыли экстренные службы. Мальчика задержали и доставили в отделение полиции.

По одной из версий, причиной такого поступка мог стать буллинг, с которым подросток столкнулся в своем же классе. Другие данные указывают на то, что мальчик мог получить психологический удар после смерти своей подруги — накануне девочка из параллели упала с крыши, снимая видео.

