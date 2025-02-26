Омичи обеспокоены вырубкой деревьев для строительства деловых центров
Город55: омичи не видят необходимости в строительстве деловых центров в городе
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Омска обеспокоены тенденцией вырубки деревьев для строительства деловых центров, сообщил gorod55.ru.
У Города55 появились предположения, что на территории омского сквера планируют построить деловой центр. В пресс-службе омской мэрии сообщили, что на данный момент подобные договоренности достигнуты не были. Читатели активно комментировали предположения в аккаунтах, созданные изданием.
По данным Города55, жители обеспокоены тенденцией вырубать растения. Они напоминают, что раньше Омск славился городом-садом. По их мнению, в последнее время в населенном пункте появляется большое количество деловых центров. Горожане не видят необходимости в таком большом количестве помещений.
«Город-сад из другой эпохи превращается в город-деловой центр» — констатировал Денис.
По данным издания, люди обеспокоены возможным ухудшением экологической ситуации. Они отметили, что местное правительство не заинтересовано в решении данной проблемы. Некоторые подписчики предложили альтернативу — вырубать деревья на строительных участках, но создавать мини-парки для отдыха местных жителей. По мнению некоторых горожан, сотрудники Зеленстроя не выполняют свои прямые рабочие обязанности.
«Это никогда не закончится. Любой свободный участок вырубают все деревья и строят очередной «деловой центр», который совершенно не нужный», — написал омич.
Издание обратило внимание, что некоторые комментаторы не поддержали горожан. Они отметили, что собственник земли вправе распоряжаться ею по своему усмотрению.
Ранее сообщалось, что в Национальный реестр старовозрастных деревьев России включили 72 дерева из Подмосковья.