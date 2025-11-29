Опасения горожан подтвердились — регион атаковали БПЛА: ранены два жителя Волгоградской области

Жители региона сообщали в соцсетях о взрывах. Люди предположили, что более часа регион атакуют БПЛА. Опасения подтвердились.

Губернатор Бочаров проинформировал об отражении террористической атаки. Специалисты экстренных служб прибыли на места происшествий. Согласно предварительной информации, пострадали два человека. Атака отразилась на работе склада стройматериалов. Пострадавшему госпитализация не понадобилась. Второй человек пострадал во время атаки по жилому дому по улице Невской. Медики осмотрели жителя региона на месте. Необходимости в госпитализации не было.

По информации губернатора, в жилом доме в результате падения на прилегающей территории обломков БПЛА повреждено остекление на 1-2 этажах.

«Атакованы жилые дома по адресам ул. Невская, 12; ул. Муромская, 12; пр-т Металлургов, 29 — повреждены стекла квартир, пожарные службы на месте ликвидируют локальные возгорания», — написал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Губернатор поручил оперативным службам и муниципальным образованиям проверить информацию о каждом инциденте в регионе после атаки БПЛА. В готовность будут приведены временные пункты размещения. После атаки в ночь на 29 ноября эвакуация также понадобилась жителям Ростовской области.

