Опрос Бел.Ру: 56% респондентов против введения гольфа в школьную программу

ИА «Бел.Ру» провело опрос, чтобы узнать отношение жителей Белгородской области к предложенным нововведениям со стороны Минпросвещения РФ . 56% опрошенных не поддерживают решение об изучении гольфа, тенниса, различных видов единоборств, катания на коньках, скалолазания, хоккее на траве, перетягивании каната и других видов спорта.

Согласно проекту приказа Минпросвещения РФ, перечисленные спортивные дисциплины могут внести в школьную программу в рамках занятий по физической культуре. В опросе, проведенном изданием, приняло участие 1399 человек, из которых против выступили 792 россиянина (56%). Люди недоумевают, зачем детям нужен гольф.

43% респондентов, а это 607 человек, уверены, что чем больше новых спортивных дисциплин введут в школьную программу, тем лучше для учащихся. В комментариях к опросу некоторые белгородцы предлагали расширить программу еще больше. Например, ввести занятия по йоге.

«Йога — это наука о том, как активировать внутренние энергии таким образом, чтобы тело, ум и эмоции функционировали на самом пике возможностей», — отметила белгородка Ольга.

Ранее мы сообщали, что депутат Светлана Журова пояснила важность игры в гольф на уроках физкультуры в школе. Депутат Николай Валуев высказал противоположное мнение. Он считает, что школьные спортивные площадки не адаптированы для игры в гольф.