От удара БПЛА пострадал купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале проинформировал , что ВСУ при помощи дрона атаковали купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

Губернатор сообщил, что храм расположен в селе Ясные Зори.

«Кроме того, поступила информация об очередной варварской атаке ВСУ на церковь. От удара дрона поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори», — сообщил Гладков.

Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ продолжают наносить удары по территории всей области. В частности, в селе Новая Деревня повреждена спецтехника, которая была припаркована. Атаку совершили при помощи дрона. Прицеп транспортного средства поврежден. В поселке Малиновка дрон атаковал частный дом. В здании повреждена крыша.

По информации губернатора, дрон повредил социальный объект, расположенный в селе Новая Таволжанка. В селе Новоалександровка поврежден легковой автомобиль. ВСУ атаковали населенный пункт дронами. Известно, что поврежден забор.

«Село Стригуны дважды атаковано дронами. От удара одного дрона повреждено остекление объекта торговли, от второй атаки осколками посечены легковой автомобиль и трактор», — написал Гладков.

По информации губернатора, на место происшествия прибыли специализированные ведомства. Эксперты оценивают степень ущерба. Опубликованные данные могут быть обновлены. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что расположенный в Белгородской области Храм Георгия Победоносца подвергся атаке со стороны ВСУ. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. Огонь поразил купол храма.

Ранее мэр Новороссийска рассказал о последствиях атаки украинской армии на город.