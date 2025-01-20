Отец исчезнувшей в Дагестане студентки прокомментировал новость, что девушка вышла на связь

Отец пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой не верит, что его дочь могла связаться с правозащитниками организации, внесенной Минюстом РФ в список иноагентов, сообщила rostovgazeta.ru.

СМИ сообщили, что пропавшая в Каспийске спортсменка вышла на связь. Николай Цомартов не верит, что данная информация соответствует действительности. По словам мужчины, семья обратилась в организацию для уточнения всех деталей. Родным сообщили о необходимости внести предоплату. После перечисления денег им передадут данные о девушке.

Отец Анны поделился предположением, что с семьей связались мошенники. Он не верит, что девушка обратилась бы к организации, которая считается иноагентом. Николай считает, что дочь сразу набрала бы родных.

«По крайней мере дочь точно знала наизусть свой номер телефона, который оставался у нас. Пока месяц назад его не забрали на экспертизу, он все время был у нас включен. И если б у нее была хоть какая-то возможность выйти на контакт — это давно бы произошло. Поэтому мы не верим этой организации», — объясняет Николай.

Собеседник отметил, что некоторые люди стараются извлечь выгоду из горя других. Кроме того, он сообщил о преследованиях семьи. По его словам, после вмешательства СК России угрозы поступать перестали. Мужчина допускает, что в будущем преследования могут продолжиться. Он уверен, что ему известно, кто именно угрожает семье.

Напомним, девушка пропала весной 2024 года. После проигрыша на соревнованиях она пошла прогуляться к морю, но больше на связь не выходила. Подробности — в материале интернет-изания «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что отец пропавшей в Дагестане спортсменки опасается уголовного преследования.