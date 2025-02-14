Отец запертой в Mercedes девочки пояснил, почему оставил ребенка одного в авто

Отец запертого в салоне Mercedes-Benz на Бескудниковском бульваре ребенка рассказал, что находился недалеко от машины. Он пояснил, что дочь уснула, поэтому он не хотел тревожить ее и оставил в салоне автомобиля одну, сообщил SHOT.

История о том, как в Москве неравнодушные прохожие пытаются найти родителей маленькой девочки, получила продолжение. Напомним, по мнению очевидцев, ребенок замерзал внутри закрытого автомобиля Mercedes.

По данным SHOT, отец девочки прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что девочка спала в машине. Он приехал по делам. Припарковавшись, обратил внимание, что дочь уснула. Мужчина решил не будить ее. Он укрыл восьмилетнего ребенка, заглушил машину и ушел решать вопросы.

Отец запертой в мерседесе девочки рассказал, что находился в здании, из которого видел свой автомобиль. Периодически он смотрел в окно, чтобы контролировать ситуацию. Мужчина признался, что был очень удивлен, когда увидел у своей машины бригаду скорой помощи и скопление людей.

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