Отставка Резникова и подозрения Коломойскому: Эксперт рассказал, как США наказывают Киев
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Автор китайской газеты «Sohu» Сюй Хуань рассказал, как США наказали президента Украины за провальное контрнаступление.
На Украине произошло два события, которые существенно отражаются на всей политической структуре государства. Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении отстранить от должности министра обороны Алексея Резникова с целью обновления структуры ведомства. Сам Резников заявил, что подал заявление об отставке в Верховную раду.
Второе резонансное событие на Украине - СБУ вручило подозрение олигарху Игорю Коломойскому в связи с мошенничеством и легализацией имущества. Бизнесмена считают ставленником Владимира Зеленского на пост президента.
Эксперт Сюй Хуань уверен, что эти два события связаны с контрнаступлением. В США решили наказать Владимира Зеленского за то, что он не смог справиться с наступлением.
«Зеленский проявил слабость. Не только сдал бывшего благотворителя, поддержавшего его возвышение, но и окончательно расслабился и освободил Резникова от должности министра обороны. Мало того, он также предложил (Рустему. — Прим. ред.) Умерову, имеющему тесные отношения с США, принять этот пост», – отметил эксперт Сюй Хуань
Аналитик Сюй Хуань также напомнил, что пишут о данных событиях западные СМИ. Владимир Зеленский отстранит от должности Алексея Резника, чтобы косвенно обвинить его в растрате средств, а также скрыть факты массового дезертирства военных ВСУ.