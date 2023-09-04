На Украине произошло два события, которые существенно отражаются на всей политической структуре государства. Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении отстранить от должности министра обороны Алексея Резникова с целью обновления структуры ведомства. Сам Резников заявил, что подал заявление об отставке в Верховную раду.

Второе резонансное событие на Украине - СБУ вручило подозрение олигарху Игорю Коломойскому в связи с мошенничеством и легализацией имущества. Бизнесмена считают ставленником Владимира Зеленского на пост президента.

Эксперт Сюй Хуань уверен, что эти два события связаны с контрнаступлением. В США решили наказать Владимира Зеленского за то, что он не смог справиться с наступлением.

«Зеленский проявил слабость. Не только сдал бывшего благотворителя, поддержавшего его возвышение, но и окончательно расслабился и освободил Резникова от должности министра обороны. Мало того, он также предложил (Рустему. — Прим. ред.) Умерову, имеющему тесные отношения с США, принять этот пост», – отметил эксперт Сюй Хуань

Аналитик Сюй Хуань также напомнил, что пишут о данных событиях западные СМИ. Владимир Зеленский отстранит от должности Алексея Резника, чтобы косвенно обвинить его в растрате средств, а также скрыть факты массового дезертирства военных ВСУ.