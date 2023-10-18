Пакистан нашел способ обойти санкции для закупок нефти из России

Правительство Пакистана понимает, что приобретение российской нефти может спровоцировать ряд различных проблем из-за введенных санкций. Власти нашли способ, как избежать наказания и продолжить сотрудничество, сообщает oilcapital.ru .

Правительство Пакистана на законодательном уровне разрешило частным компаниям заключать контракты с поставщиками российской нефти. Соглашений на правительственном уровне подписано не будет.

«Формально правительству Пакистана выгодны поставки нефти из России, но причиной нежелания продвигать сотрудничество на государственном уровне является сильное давление со стороны США и их союзников в плане санкционных мер по отношению к российской нефти», - издание oilcapital.ru

Ранее правительство было намерено создать специальную комиссию, которая займется вопросами реализации долгосрочного импорта нефти из РФ. В настоящее время было принято решение временно отложить работу в данном направлении. Что касается интереса России в сотрудничестве, то Пакистан не считается одним из главных импортеров нефти. В 2023 году было приобретено 100 тысяч тонн продукции.

Во вторник, 17 октября, президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром. В ходе встречи стороны обсудили возможность отправки российского зерна в Пакистан. Встреча проходила в Пекине в рамках форума.

В КНР 17 октября начался форум «Один пояс — один путь», на котором представители 130 стран и 30 организаций, в том числе президент РФ Владимир Путин, по традиции примут важные решения. О чем договорится в Пекине российский лидер и какую пользу от форума извлечет Москва — в материале «Подмосковье сегодня».