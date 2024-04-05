Памятник основателям ЧВК «Вагнер» Пригожину и Уткину в полный рост появился в Горячем Ключе

Уточняется, что памятник в полный рост установлен в Горячем Ключе Краснодарского края. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на первой линии памятника. У него в руках рация. Он изображен величественным и авторитетным. За ним находится командир ЧВК Дмитрий Уткин, который держит в руках автомат.

О намерении установить памятник было известно ранее. Издание «КоммерсантЪ» уточняет, что мемориал появился на территории часовни ЧВК «Вагнер». Власти Кубани тогда рассказали, что не проинформированы о намерении ЧВК устанавливать памятник. В мэрии и Екатеринодарской епархии отметили, что юридических оснований для отказа в открытии мемориала нет.

Несмотря на то, что памятник установлен на территории часовни, разрешений для его монтажа брать не было необходимости. Религиозное место не относится к Русской православной церкви. В мэрии пояснили, что памятник считается малым архитектурным объектом. Для монтажа на частной территории разрешения также не требуется.

Напомним, Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и еще восемь человек, имеющих отношение к ЧВК «Вагнер», погибли 23 августа 2023 года в результате авиакатастрофы в Тверской области. Новым главой компании стал сын Пригожина Павел.

Ранее мы сообщали, что в Иностранный легион ВСУ вербуют наемников, демонстрируя проморолик эротического характера.