Панические атаки и клаустрофобия: названы последствия посещения монумента «Родина-мать»

Журналист и фотограф «НовостиВолгограда.ру» Светлана Алекбарова во время реконструкции монумента поднималась внутри «Родины-матери». Она рассказала о трудностях, с которыми столкнулась, сообщили novostivolgograda.

В голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде обнаружили труп 68-летнего мужчины. Подробности происшествия — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня». Журналист Алекбарова рассказала, что подъем занимает много сил. Во время посещения горожанам выдали каски. Внутри мемориала много металлических конструкций. Чем выше человек поднимается, тем меньше места для маневров. Журналист уверена, что на подъем могут решиться люди с хорошей физической подготовкой и отсутствием хронических заболеваний.

«При всей моей тренированности, а я регулярно занимаюсь в спортзале, это было ощутимо, ноги потом болели», — рассказала журналист Алекбарова.

По мнению журналиста, подъем требует и психологической подготовки. Внутри мемориала темно и душно. Кроме того, пространство постепенно сужается.

Один из волгоградских экскурсоводов рассказал, что многие туристы интересуются, как оказаться внутри монумента. По его словам, отдыхающим отказывают в просьбе. Ранее был получен негативный опыт: у людей начинались панические атаки и развивалась клаустрофобия. Внутри душно, темно. Сложности добавляет крутая лестница. Исключение делают во время съемок каких-либо проектов.

«Никаких массовых экскурсий для туристов внутрь монумента не проводится. Там очень сложно обеспечить безопасность и непростые условия для посетителей в принципе», — рассказал «НовостиВолгограда.ру» на условиях анонимности один из волгоградских экскурсоводов.

Ранее сообщалось, что кузбассовцы самостоятельно сделали копию статуи Родины-матери и установили в Кемерово.