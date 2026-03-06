Паника в школе Тюмени: детей экстренно эвакуировали по снегу — многие выбежали без курток, из окон валит черный дым

В соцсетях разлетелись десятки видеороликов, на которых видны всполохи пламени и дым. Возгорание произошло на территории тюменской школы. Родители и ученики делятся подробностями инцидента: дети в панике, школьников экстренно эвакуировали по снегу, сообщил nashgorod.ru.

Местные жители рассказывают в соцсетях, что возгорание произошло около 10 часов утра. Густой черный дым валил из окон первого корпуса школы. Дети сообщают, что причиной пожара стал принтер. По их данным, во время работы оргтехника загорелась. Официальные ведомства пока не прокомментировали ситуацию.

«Загорелась школа № 27 корпус 1, по слухам говорят, что замкнул принтер. У детей паника», — пишет автор одного из первых постов.

Корреспондент издания изучил видео, опубликованные в Сети: ученики и педагоги вышли на территорию школьного двора. Многие ребята эвакуировались без верхней одежды. Возгорание было ликвидировано за считанные минуты . Согласно предварительной информации, никто из учеников или сотрудников не пострадал. Корреспондент следит за развитием событий.

