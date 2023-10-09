Пенсионерка из Красноярска подала иск в суд на Wildberries и выиграла дело

Пенсионерка из Красноярска откладывала в корзину маркетплейса Wildberries некоторые товары, но не оформляла заказ. Система автоматически сняла деньги со счета. Доказать свою правоту женщина смогла только в суде, сообщает prmira.ru .

В корзине маркетплейса находились такие товары: письменные столы (19 штук), навесной шкаф для ванной комнаты и обои. Система автоматически сняла 45 тысяч рублей и оформила заказ.

Женщина обратилась к сотруднику в дистанционном формате. Пенсионерке помогли частично отменить заказ, но отказаться от 17 столов было невозможно.

Столы пришли в пункт выдачи, где пенсионерка оформила возврат. За транспортные расходы женщине пришлось заплатить 17 тысяч рублей. Красноярка подал в суд на Wildberries, где была доказана вина маркетплейса. Женщине вернули 25 261 рубль.

Периодически Wildberries становится в центре скандальных дел. Иногда на маркетплейс подают иски в суд недовольные клиенты. Так, житель Ростовской области подал в суд из-за того, что ему пришел некачественный товар.

Иногда маркетплейс Wildberries обманывают сотрудники ПВЗ. Так, в Дмитрове сотрудница заказывала товары с посторонних аккаунтов. Вещи оставляла себе, но оформляла отказ и отправляла пустые коробки.