Перебои с электроэнергией и жизнь в бомбоубежищах: Тель-Авив парализован после ракетных ударов Ирана

Тель-Авив полностью парализован после ракетных ударов Ирана, сообщил Fars со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, жители Тель-Авива вынуждены большую часть времени проводить в бомбоубежищах. При возможности некоторые граждане пытаются покинуть город. В населенном пункте наблюдаются проблемы с подачей электроснабжения, зафиксированы перебои в поставках горючего.

По данным издания, сотрудники посольств и иностранные дипломаты также ищут доступный способ, чтобы покинуть город. На данный момент более безопасным считается выход по суше через границу с Иорданией. Еще один вариант — направляться на водном транспорте по Средиземному морю, чтобы добраться до Кипра.

По информации СМИ, атаки на Израиль в ближайшее время будут продолжены.

Ранее сообщалось, что очевидцы засняли последствия атаки Ирана по штаб-квартире «Моссада».