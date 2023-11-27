Перевернутая фура и сорванная крыша: В Ростовской области к вечеру ожидается утихание ветра
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Климатолог ЮФУ Александр Иошпа прогнозирует, что уже к вечеру 27 ноября в Ростовской области штормовой ветер начнет утихать, сообщает rostovgazeta.ru.
Шторм в Ростовской области стал причиной многих бед. Так, на трассе в регионе из-за сильного ветра перевернулась фура. Покрытие крыши одного из домов в Шахтах снесло. В ряде населенных пунктов ветви и целые деревья падали на землю. Многие абоненты остались без электроснабжения. Некоторые города подтопило. Ростовский фирменный поезд не может доехать в конечный пункт из-за стихии.
Климатолог Александр Иошпа успокоил жителей регионов, в которых сообщали о штормовом предупреждении.
«Ничего страшного в этом нет.», - отметил климатолог ЮФУ Александр Иошпа
Эксперт отметил, что в этот раз южный циклон прошел с большей скоростью перемещения, чем обычно (около 60-70 километров в час). Причина - циркуляция атмосферы. Подобные циклоны проходят достаточно часто, просто не отличаются такими последствиями для населения.
В Ростовской области центр циклона уже прошел. Эксперт уверен, что к вечеру сегодняшнего дня ветер уже стихнет.
Ранее стало известно о последствиях шторма в Севастополе: разрушенные маяк и причал, уничтоженная устричная ферма. В ночь на 27 ноября тревожные новости из-за стихии поступали из Сочи.