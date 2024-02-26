Песков: Кремль не принимал решения о выдаче тела Навального* его матери

Пресс-секретарь отметил, что Кремль не имеет никакого отношения к передаче тела осужденного его матери. В стране есть определенный алгоритм данной процедуры, который урегулирован законодательно. Лично президент Владимир Путин не вправе отдавать какие-либо распоряжения по данному поводу. Президент не принимал участие в данной процедуре.

«Глава государства эти вопросы никак не регулирует. Есть определенные службы, определенные процессы, которые идут в соответствии с установленными правилами для таких ситуаций», — рассказал в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков прокомментировал, почему сторонники Алексея Навального* сообщают о давлении Кремля на мать усопшего. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что многие из них находятся за границей, еще часть выступает фигурантами уголовных дел. Неудивительно, что они делают провокационные заявления.

Тело Алексея Навального* сначала отказывались передавать его матери. Женщине позволили освидетельствовать факт смерти, но забрать усопшего из морга не позволяли. Об этом она рассказала в видеообращении. Потом решение изменили. Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, почему события развивались именно по такому сценарию, потому что Кремль не имеет к этому никакого отношения.

«Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива. Я ничего не могу сказать по этому вопросу», — уточнил Песков.

Преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кому могла быть выгодна смерть оппозиционера.

*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов