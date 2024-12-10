Песков назвал личным решение Асада оставить пост президента Сирии

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию относительно событий в Сирии и роли России в решении экс-президента Башара Асада оставить занимаемую на тот момент должность. Спикер ответил на единственный вопрос, сообщили РИА Новости.

Пресс-секретарь Песков сообщил, что Башар Асад лично принимал решение об уходе с занимаемой должности.

«Уход Асада от процесса исполнения обязанностей главы государства — это его личное решение. Остальное — без комментариев», — отметил Дмитрий Песков.

События в Сирии являются одной из приоритетных тем для СМИ. В понедельник, 9 декабря Дмитрий Песков ответил на ряд вопросов журналистов.

В частности, спикер рассказал, что президент России Владимир Путин лично принимал решение о необходимости предоставления экс-президенту и его семье убежища в России. Встреча Путина с Асадом не внесена в ближайший официальный график президента РФ. Российские представители ищут способы для связи с сирийской стороной с целью обсуждения дальнейшей судьбы военных баз.

Ранее сообщалось, что родные Башара Асада купили 19 апартаментов в Москве-Сити за $40 млн.