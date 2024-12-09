Baza: родные Башара Асада купили 19 апартаментов в Москве-Сити за $40 млн

Апартаменты в Москве-Сити за $40 млн купили родные президента Сирии Башара Асада. Об этом пишет телеграм-канал Baza, ссылаясь на документы, полученные журналистами Financial Times.

По данным журналистов, недвижимость покупалась в период с 2013 по 2019 годы и, по предварительным данным, было куплено 19 апартаментов за $40 млн. Стало известно, что 13-ю объектами владеет брат Асада Хафиз Махлуф, а также подконтрольные компании. Еще два объекта купила супруга двоюродного брата сирийского президента. Оставшиеся четыре помещения являются жилыми – ими, уточняют журналисты, владеет двоюродный брат и кузены Асада.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Москва предоставила убежище действующему сирийскому президенту Башару Асаду в связи с происходящим в стране.