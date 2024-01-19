Песков отрицает факт массовых беспорядков в Башкирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что акции протеста в Башкирии не приобретали массовый характер, сообщили РИА Новости .

Спикер отметил, что ситуация не вышла из-под контроля. Ею занимаются сотрудники правоохранительных органов. Местная власть проинформирована, что стало причиной конфликта.

Люди имеют право выходить на акции протестов при условии, если предварительно оповестили об этом местную администрацию. Если требование выполнено не было, то сотрудники правоохранительных органов обязаны привлекать их к ответственности.

Упоминая о ситуации в Башкирии, СМИ говорят, что были массовые беспорядки и протесты. Дмитрий Песков не согласен с данными формулировками.

«Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки" и "массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления, которые скорее относятся к компетентности местных властей и органов правопорядка исключительно», — высказал мнение Дмитрий Песков.

Однако, сотрудники правоохранительных органов возбудили статьи именно из-за массовых беспорядков. Спикер пояснил свою позицию.

«Здесь я в данном случае использовал не юридический термин, а термин, который определяет количество людей, которые принимают участие, ибо вопрос был именно так и сформулирован. В не юридическом плане я не соглашусь, что это были какие-то массовые акции», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее высказал мнение, что причина беспорядков в Башкирии заключается в неосведомленности жителей республики о том, как известные общественные лидеры занимаются благородными делами, но подпольно ведут деятельность под кураторством иностранных жителей по отделению республики от России.

Ранее мы сообщали, что спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев поблагодарил тех жителей республики, которые не принимали участие в уличных беспорядках.