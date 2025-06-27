Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что натовские самолеты с ядерным оружием в воздушном пространстве Эстонии — это опасность для Москвы, сообщил РЕН ТВ.

После появления информации о приобретении у США не менее 12 истребителей F-35A с возможностью запускать ядерное оружие для нужд Великобритании министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна положительно отнесется к приему таких самолетов от любого своего партнера. Российские журналисты обратились к Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать данную информацию.

«Непосредственную опасность», — ответил Песков на вопрос журналиста.

Пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление, что руководители Прибалтийских стран нередко выступают с абсурдными высказываниями.

По информации СМИ, в настоящее время Великобритания не раскрыла детальной информации об условиях закупок американских истребителей. Точное количество и даты поставок не сообщаются. СМИ проинформировали только о месте их дальнейшего расположения и важности усиления оборонной промышленности страны.

Ранее Telegraph сообщил, что НАТО создает «железный занавес» на границе с Россией.