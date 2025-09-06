Певица Mona вскрыла жестокое обращение с питомцами в частном центре Подмосковья

Певица Дарья Кустовская, которая выступает под псевдонимом Mona, в своем телеграм-канале выложила видео. В нем показано, в каких условиях содержались собаки артистки, сообщило издание «Лента.ру».

По информации издания, речь идет о частном центре для передержки питомцев в Подмосковье. Собственники животных узнали, что сотрудники не выполняли взятые на себя обязательства. Животных содержали в условиях, которые владельцы посчитали противозаконными.

Корреспондент издания прокомментировал видео, выложенное певицей. На нем видно клетку, которая повреждена изнутри. В ней находится собака, которая кажется перепуганной. Дно клетки покрыто коричневой массой, а между прутьями застряли клочья шерсти. Предположительно, коричневая масса — испражнения животного.

«Реальность, в которой оказались мои собаки», — подписала видео Mona.

Председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной думы Сергей Карселян ранее поблагодарил каждого собственника, который столкнулся с подобным отношением в частном центре и проинформировал о происходящем общественность. В ситуацию сразу вмешались сотрудники правоохранительных органов и ветеринарные инспекторы подмосковной госветслужбы. Ситуация контролируется.

