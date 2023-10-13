Пятница, 13: В чем опасность этого дня и как его пережить

В 2023 году в календаре можно найти только два дня, когда 13 число выпадает именно на пятницу. Первый раз такое произошло в январе. Теперь людям осталось пережить сегодняшний день – 13 октября, сообщает novostivolgograda.ru .

Насколько то, что в пятницу 13 числа произойдет беда можно считать правдой или мифом, судить сложно. Те, кто верят в магическую особенность сочетания цифры и дня недели, стараются по возможности не выходить из дома. Кроме того, не отмечают свадьбы, не совершают больших покупок, не дают денег в долг, не выезжают из города.

Известная ясновидящая Инна Мишина в эксклюзивном материале для «Подмосковья сегодня» также рассказала, что запрещено делать в пятницу 13.

Предполагается, что опасения возникли у людей по такой причине. 13 – всегда считалось несчастливым числом. Христиане помнят, что Иуда сидел вместе за столом с Иисусом и был тринадцатым гостем. В пятницу распяли Иисуса Христа.

Вне зависимости от того, правда это или нет, творческие личности по-особенному относились к этому дню. Так, писатель Томас Лоусон даже посвятил мистическим событиям роман «Пятница, 13». Парадокс в том, что позже в честь автора его именем назвали корабль, который затонул. Произошло это 13 октября.

Пережив 13 октября, христиане будут праздновать Покров Пресвятой Богородицы. Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, как провести этот день, а также как правильно загадать желание, чтобы оно исполнилось.