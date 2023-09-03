Планы Путина на неделю: единое голосование, встреча с Эрдоганом, поездка в регион РФ

В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале « Россия-1 » рассказали о планах президента России на следующую неделю.

В понедельник, 4 сентября, президент России Владимир Путин примет участие в турецко-российских переговорах, которые пройдут в Сочи. Известно, что на встречи будет присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Путин приедет в один из российских регионов. И если на этой неделе было совещание по развитию Красноярского края, то на следующей будет такое же по поводу другого региона», - написал в своем интернет-мессенджере журналист Павел Зарубин

О том, что в ближайшее время состоится встреча президентов России и Турции стало известно недавно. Турецкие власти заявили, что заинтересованы в том, чтобы встреча произошла как можно скорее. Организацией мероприятия занимались представители Турции.

Также на следующей недели российский лидер отправится с рабочим визитом в один из регионов. К концу недели Владимир Путин примет участие в едином дне голосования. На данный момент нет точной информации, в каком формате пройдет мероприятие. Также Владимир Путин проведет заседание оргкомитета «Победа».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент планирует осенью провести несколько встреч за границей. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин рассказал о цели данных встреч.