«Платит не только рублем»: В ГД объяснили важность маркировки энергетиков

В Государственную Думу внесен законопроект , который предлагает ввести маркировку на тару с энергетическими напитками. Предложено сообщать о вреде, который напиток наносит организму. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, почему так важно, чтобы законопроект был принят депутатами, пишет RT.

Депутат Ярослав Нилов отметил важность того, чтобы маркировка была понятной. На данный момент маркировка присутствует на банках, но из-за мелкого шрифта сложно разобраться в написанном. Важно, чтобы она привлекала внимание визуально. Размещенная информация должна быть содержательной.

Энергетические напитки оказывают негативное воздействие на организм. Маркетологи же стараются ввести россиян в заблуждение, рассказывая о бодрости и легкости. Покупая энергетик, человек должен осознавать, что самостоятельно вредит своему здоровью.

«Надо понимать, что призывы, которые пишут производители, о том, что энергетик полезный и заряжает энергией — все это за счет здоровья. То есть любой покупатель должен понимать, что он платит не только рублем, но и здоровьем. Каждый пусть делает выбор сам, но наша задача — предупредить», — объяснил RT глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что в зоне особого риска несовершеннолетние и беременные, кормящие мамы и люди с различными хроническими заболеваниями. Задача правительства - предоставить свободу выбора, но сообщить о побочном действии напитка.

О вреде энергетических напитков сказано много. Диетолог Наталья Артемьева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как развивается зависимость от напитков, какие болезни они провоцируют и почему реклама вводит россиян в заблуждение.

Ранее стало известно об инициативе депутата ГД, который предлагает отменить дисциплинарные взыскания из-за опозданий по причине плохой погоды.