Российские десантники взяли в плен двух штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении

В плен к российским десантникам попали двое штурмовиков ВСУ, сообщили РИА Новости . По данным агентства, это произошло на Запорожском направлении.

Отмечается, что российские военнослужащие взяли в плен бойцов элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Пленный Максим Попок рассказал, что у других бойцов его бригады сломался планшет, из-за чего возникли трудности с навигацией. Он отметил, что заблудился и вышел к месту, где началась стрельба.

«Начали отстреливаться — три человека, последним шел «Борода» (позывной —ред.), его убило, первый — «Тихон» (позывной — ред.), его ранило», — Попок.

Он отметил, что раненого украинского солдата российские бойцы эвакуировали с места боевого столкновения в тыл.

82-я отдельная штурмовая бригада, которая считается одним из элитных подразделений ВСУ, была направлена для контрнаступления в Запорожскую область в июле 2023 года.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал российских военных гуманно относится к украинским солдатам, попавшим в плен. Также о том, что российские военнослужащие с человечностью относятся к пленным, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 77 вражеских беспилотников.