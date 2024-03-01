Пленный ВСУ с диагнозом раздвоения личности рассказал, как оказался в зоне СВО

Украинский военный Василий Кулачук, который сдался в плен в январе 2024 года на Запорожском направлении, рассказал, как проходила мобилизация, сообщили РИА Новости .

51-летний мужчина признался, что у него есть ряд различных заболеваний. Диагноз был поставлен в местной больнице по месту проживания, а после был подтвержден в районном медицинском заведении. Украинский военный страдал от обезвоживания и воспаления позвоночника. Мужчина утверждает, что после получения повестки, сообщил о диагнозах и прошел медицинское обследование, что никак не повлияло на решение сотрудников военкоматов. У также мужчины есть проблемы и психического характера.

«Был еще, не буду лгать, был в психоневрологическом диспансере на лечении перед войной, где-то на протяжении семи дней приблизительно… Мне поставили диагноз – раздвоение личности. И со всем этим я все равно ушел служить», — рассказал украинский пленный.

Мужчина рассказал, что проживал в Волынской области. Его мобилизовали в феврале 2023 года.

Ранее мы сообщали, что украинская армия перебросила в зону проведения специальной военной операции роту, состоящую целиком из женщин. Такими данными поделился боец спецназа «Ахмат». Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко также подтверждал, что в зоне СВО со стороны Украины все больше появляется женщин.