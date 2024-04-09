По делу против депутата Глискова утвердили обвинительное заключение

Обвинительное заключение по делу против депутата Александра Глискова утверждено и передано в суд, сообщает prmira.ru .

Сотрудники правоохранительных органов считают, что депутат заксобрания Александр Глисков требовал от замруководителя краевой дорожно-эксплуатационной организации взятку в размере пяти миллионов рублей. Деньги просил передать ему через посредников. Взамен обещал помогать в решении любых вопросов, даже если они будут иметь нелегальный характер. Предполагается, что замруководитель выполнил условие частично, передав через посредника миллион рублей.

На заседании по мере пресечения, которое проходило в марте, Александр Глисков заявил о невиновности. Спикер отметил, что следователи не имеют никаких улик или прямых доказательств его вины.

Материалы дела переданы в Центральный районный суд Красноярска для вынесения приговора, но информации в картотеке пока нет.

После задержания депутата Глискова местные жители были крайне возмущены. Они писали в социальных сетях, что чиновник всегда помогал населению, работал в интересах народа. Люди считают, что в регионе происходит передел власти.

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