По факту о нападении возле банка в центре Москвы возбуждено уголовное дело

В пресс-службе столичного ГУ МВД России корреспонденту агентства ТАСС подтвердили, что 17 ноября было возбуждено уголовное дело по факту нападения возле банка, которое произошло в центре Москвы в пятницу, 17 ноября. Вооруженные преступники похитили 300 миллионов рублей.

«По данному факту 17 ноября возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ», - сказал собеседник агентства.

17 ноября сообщалось, что двое неизвестных ограбили в центре Москвы возле здания банка мужчину. Сумма ущерба предварительно составила около 300 миллионов рублей. Нападающие были вооружены. Один человек пострадал во время стрельбы. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле «Мерседес». Был объявлен план-перехват. Все столичные службы работали в режиме повышенной готовности.

ТАСС удалось узнать некоторые подробности инцидента. Нападающие были, действительно, вооружены травматическими пистолетами. Они напали на курьеров и пытались забрать сумку с деньгами. Во время борьбы сумка порвалась. Из нее выпало около семи миллионов рублей. Злоумышленники смогли забрать примерно 300 миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести поиски неизвестных.

Ранее сообщалось, что 18 ноября из тюрьмы должен был выйти киллер, который известен как Саша Солдат. Жители Москвы хорошо помнят, как в 90-ые годы это имя часто звучало на улицах города и приводило в ужас окружающих. В колонии он находился 24 года. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказывает, что встретить мужчину у ворот тюрьмы журналисты и не смогли. Криминальный авторитет 90-ых так и не появился.