Под стражу до 9 июля заключен водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса Курбонов

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает , что водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге признал вину. Однако суд заключил его под стражу до 9 июля 2024 года.

Обвинение было объявлено водителю 11 мая. В воскресенье, 12 мая, суд рассмотрел решение о мере пресечения. В зале суда присутствовал переводчик и два защитника Рахматшоха Курбонова. Согласно записям в протоколе, задержанный водитель выразил слова соболезнования родственникам погибших пассажиров и принес извинения семьям. Мужчина считает себя виновным в том, что управлял пассажирским автобусом при неисправной тормозной системе.

Следователь настаивал, чтобы задержанного держали в СИЗО на время расследования. На сторону следователя стал прокурор. Сам Курбонов выступал против данного предложения. В суде приобщили к делу то, что в 2015 году он получил юридическое образование.

«Защита возражает и просит домашний арест или запрет определенных действий, ссылаясь, в том числе на нарушение работодателем трудовых прав Курбонова», — сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сторона защиты напомнила, что в настоящее время экспертиза об исправности или неисправности ТС не готова, поэтому к делу не приобщена. В суде также рассказали, что Курбонов — гражданин России. Он выплачивает ипотеку. Имеет троих детей. Ранее к ответственности не привлекался.

После переговоров в совещательной комнате суд избрал стражу.

Напомним, вследствие ДТП погибли семь пассажиров. Некоторые люди погибли сразу. Других пострадавших доставили в больницу, где они скончались. Перед падением в реку автобус протаранил несколько автомобилей.

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