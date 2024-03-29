Под завалами в Амурской области до сих пор находятся горняки из Башкирии

Анализ страниц социальных сетей горняков из Башкирии, которые не первый день находятся под завалами в Амурской области, показывает, что все они люди творческие и разносторонние, сообщает ИА «МедиаКорСеть» .

Машинист самоходной буровой установки Юрий Марков поклонник творчества группы ДДТ, Григория Лепса и Игоря Растеряева. Он воспитывает двух дочерей. Интересуется политикой, поэтому смотрит различные ток-шоу.

Машинист самоходной буровой установки, отец двоих детей Ролан Шарипов с уважением относится к профессии шахтера. Выкладывает много записей о работе тружеников, публикует фото с коллегами.

Машинист самоходной буровой установки Вадим Николаев уехал на вахту 15 марта. Напомним, обвал на руднике «Пионер» произошел вечером 18 марта. Мужчина воспитывает двух дочерей.

Машинист Олег Симонов выкладывает на странице в социальной сети много постов о шахтерском труде. Любит тематические песни. Среди коллег из Башкирии он самый старший. Мужчина родился в 1976 году.

Машинист погрузочно-доставочной машины Эмиль Валиханов сразу после школы выбрал профессию и ответственно выполняет все поставленные перед ним задачи.

Родственники до сих не знают, живы ли шахтеры или нет. 28 марта в МЧС России сообщили, что на руднике «Пионер» проводится бурение разведочных скважин. Всего под завалами оказались 13 вахтовиков.