Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости , что командование ВСУ приняло решение не препятствовать разливу нефтепродуктов в реки Харьковской области с целью провокации.

Военный эксперт пояснил, что 9 февраля ВС РФ нанесли удар по объекту, расположенному в Харьковской области. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев поделился информацией с РИА Новости, что военные России поразили нефтебазу, где обслуживали военные ВСУ. Удалось уничтожить много техники (танки и бензовозы).

Украинские СМИ частично признались, что база взорвалась. Военный эксперт Марочко рассказал, что после взрыва можно было не допустить разлива нефтепродуктов в реку Немышля. ВСУ же целенаправленно не предпринимали никаких действий. Они решили воспользоваться ситуацией и обвинить на весь мир Россию, что своими действиями она загрязняет окружающую среду и наносит урон жизни мирных украинцев.

«Следует отметить, что недальновидные действия вооруженных формирований Украины привели к более широким масштабам, чем предполагали боевики. Нефтепродукты уже попали в пруды вдоль реки, а также по течению перешли в реку Харьков», — сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Украинская сторона специально распространяет информацию в интернете о разливе нефтепродуктов, чтобы вызвать панику среди людей.

Ранее эксперт рассказал об успешно проведенной операции российских военных на Купянском направлении.