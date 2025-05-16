В Ингушетии маленький мальчик утонул в бурной реке

В Ингушетии сотрудники МЧС пытаются найти в селе Плиево ребенка, который утонул в реке Сунжа. Об этом региональное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

По сведениям спасателей, в поисках несовершеннолетнего задействованы 11 человек и три единицы специальной техники. В частности, сотрудниками ведомства используются беспилотные летательные аппараты.

Согласно информации из открытых источников, вода в реке всегда находится в значительном количестве. Половодье в ней бывает в апреле–мае из-за обильных дождей и таяния снега.

Ранее стало известно о том, что во французской Ницце почти месяц назад исчез бывший муж певицы Кати Лель. Друзья 52-летнего бизнесмена Игоря Кузнецова считают, что мужчина мог утонуть в море, однако поиски результата так и не принесли.