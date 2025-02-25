Поиски приостановлены: фрирайдер, попавший под лавину в Сочи, считается погибшим

По данным SHOT, мужчина работал инструктором. Предполагается, что он сопровождал 38-летнего Николая и 34-летнего Ярослава. Об этом рассказали сами спасенные туристы из Краснодара. Видео их эвакуации предоставили в МЧС. По их словам, до экспедиции они не были знакомы с инструктором. Контактными данными специалиста поделился общий знакомый.

По данным телеграм-канала, в настоящее время поиски инструктора приостановлены. Предполагается, что в момент схождения лавины он находился вблизи спасенных туристов. Краснодарцы передвигались на сноуборде, а инструктор — на лыжах. Мужчины нашли только одну лыжу и перчатку. Они предполагают, что инструктор не смог выжить. SHOT уточнил, что туристы действительно были обнаружены спасателями в опасной зоне.

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