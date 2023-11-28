Появились косвенные доказательства гибели экс-возлюбленного балерины Волочковой

Адвокат Александр Бенхин рассказал корреспонденту агентства « РИА Новости », что супруге Сергея Кузнецова в СИЗО в устной форме сообщили, что ее муж покончил жизнь самоубийством.

Адвокат выступает близким другом семьи. Он рассказал, что супруга просила предоставить ей официальные доказательства, например, выдать какую-то справку. В данной просьбе в СИЗО отказали. Альтернативного способа прояснить ситуацию на данный момент нет.

«В СИЗО никто не отвечает, трубку не берут», - рассказал адвокат Александр Бенхин

Адвокат назвал косвенное доказательство того, что распространившаяся ранее информация о самоубийстве бывшего возлюбленного балерины Анастасии в камере московского СИЗО, вполне может оказаться правдой. Так, в 16:00 супругам была назначена очная ставка. Встречу отменили, не назвав причин.

«То, что он не прибыл на очную ставку, если такое мероприятие сорвано, это заставляет поверить в произошедшее.», - отметил собеседник агентства «РИА Новости»

Пока официальной информации нет, можно только предполагать, что произошло на самом деле. Ведь сначала появилась информация о самоубийстве, но позже адвокат Александр Бенхин опроверг информацию. Теперь сообщается о косвенных доказательствах гибели мужчины.

Сразу после появления новости о гибели Сергея Кузнецова СМИ начали просить балерину Анастасию Волочкову дать комментарий. Сначала она эмоционально восприняла просьбу журналистов. Позже дива дала развернутый комментарий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».