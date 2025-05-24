Появились подробности отключения электроэнергии за несколько часов до начала Каннского кинофестиваля

За несколько часов до начала кинофестиваля в Каннах произошел блэкаут. Издание FranceInfo получило доступ к информации жандармеров. Сотрудники правоохранительных органов допускают, что диверсия стала причиной отключения электроэнергии. По их данным, злоумышленники подожгли высоковольтную подстанцию, расположенную в коммуне Таннерон. Жандармерия раскрыла одно из двух злонамеренных действий.

Издание BFMTV, предположительно, располагает информацией о втором эпизоде. По данным издания, в еще одной коммуне произошло падение опоры линии электропередачи. Предполагается, что опору предварительно подпилили.

По информации СМИ, без света остались около 160 тыс. домохозяйств. Портал Deadline сообщил, что пострадал также департамент Приморские Альпы. Оператор французской системы электропередачи RTE проинформировал, что на данный момент проблема решена. Свет отключили во время показа на фестивале фильма режиссера Лаше.

Ранее сообщалось, что в Британии арестовали украинца за поджог дома и машины премьера Стармера.