Поклонники Шакиры впервые встретились с певицей после ее экстренной госпитализации

По данным издания, 48-летняя певица была замечена фанатами, когда она выходила из отеля Belmond в Лиме. Предполагается, что Шакира старалась максимально не привлекать к себе внимание. Так, звезда выбрала для выхода в свет черную толстовку с капюшоном и брюки в тон. Большие темные солнцезащитные очки скрывали лицо певицы. Однако поклонники узнали своего кумира. Шакира поблагодарила их ослепительной улыбкой и отправила воздушный поцелуй.

По данным издания, появление Шакиры на публике особенно вызвало интерес после подтвержденной информации о ее экстренной госпитализации из-за болей в области живота. Певица с сожалением отменила концерт в Перу. Однако в новом посте, опубликованном в соцсети Шакиры, появилась обновленная информация о концерте. Певица заявила о продолжении тура. Предполагается, что из отеля она направилась на Национальный стадион в Перу, чтобы выступить для поклонников своего творчества.

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