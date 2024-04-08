Политконсультант Игнатовский назвал виновных в последствиях паводка

Эксперт считает, что Россия каждый сезон страдает от каких-либо природных катаклизм: летом начинаются пожары, а весной разливаются реки. Иногда россияне страдают от других проблем. Так, осенью и зимой лопаются трубы и прорывается вода. Годы проходят, а ситуация не меняется. Одна из причин происшедшего — изношенная инфраструктура.

«Силы природы пока что выигрывают из-за того, что у нас критический уровень износа инфраструктуры, управленческая безалаберность и отсутствие какой-либо ответственности. Прорывы, паводки, пожары — все это продолжается много лет, и менять что-либо пока никто не собирается», — считает эксперт.

Эксперт призвал вспомнить, к чему привел взрыв Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году. Напомним, тогда погибли 75 человек. ГЭС была полностью остановлена. Понадобилось полгода, чтобы восстановить десять агрегатов. Авария произошла из-за разрушения крепежных элементов.

Эксперт напомнил, что сейчас практически затапливает населенные пункты Оренбургской области. Вспоминая ошибки прошлого, понятно, что последствия могли быть еще более трагичными.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро понедельника, 8 апреля, в Орске впервые за последние дни упал уровень реки Урал. В Орске же в ночь на понедельник продолжалась эвакуация людей.