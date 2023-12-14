Политолог Кынев предрекает трагический уход Зеленского из политики

Публикации иностранных СМИ могут свидетельствовать о том, что людей подготавливают к смене власти на Украине. Главная кандидатура на пост президента - главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Согласно данным Der Spiegel, мэр Киева Виталий Кличко активно помогает Германии в продвижении Залужного на пост президента. Политолог Андрей Суздальцев оценил реалистичность подобных предположений.

«Я не думаю, что продвижение Залужного и тем более Кличко — это серьезно. Именно Зеленский сейчас — та „золотая антилопа“, под которую выделяют все средства. Под военного — генерала Залужного — деньги выделят едва ли. К тому же как при легитимном президенте продвигать другую кандидатуру, да еще военного? Если будет государственный переворот, в тех же США это воспримут негативно, обвинят в поощрении мятежников.», - считает политолог, зам. декана мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Однако, поддержка Залужного среди народа высокая, а вот позиции самого Зеленского падают. 82% украинцев симпатизируют Валерию Залужному, а 72% - действующему президенту. Полностью поддерживают украинского главнокомандующего 63%, а вот Зеленского только 39%. Политолог допускает, что Владимир Зеленский осознает потери интереса людей к себе и боится конкуренции на выборах. Это может быть причиной отмены выборов.

Политолог Александр Кынев отмечает, что отказ от проведения выборов вполне законный. На Украине действует военное положение. Конечно, Владимир Зеленский может искать в этом и личную выгоду.

Много украинцев уехало за пределы страны. Если они не смогут проголосовать, то нынешний президент потеряет часть электората. Не примут участие и жители новых регионов РФ.

«В любом случае Зеленский — это фигура в сценарии без развития. Такие фигуры уходят, как правило, трагически», - высказал мнение политолог Александр Кынев

Тему Украины затрагивал в ходе итоговой пресс-конференции президент РФ. Он отметил, что многие города были исконно русскими, но из-за исторической ошибки были присоединены к Украине. В частности, речь идет об Одессе. Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», согласен ли он с мнением президента.