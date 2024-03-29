Политолог Михайлов назвал приговор экс-министру здравоохранения Ростовской области справедливым

Как мы сообщали ранее, Кущевский районный суд в Краснодарском крае приговорил экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую к четырем с половиной годам колонии. Ее обвинили в превышении полномочий. В случае, если бы ее деяние спровоцировало тяжкие последствия, суд мог назначить десять лет пребывания в колонии или пожизненное заключение. Этого не случилось, поэтому в рамках обвинения экс-министр получила максимальное наказание.

«Суд вынес реальный срок, что в данном контексте было достаточно сложно. Я считаю, что приговор заслуженный. И что-то мне подсказывает, что на этом не остановятся», — резюмирует Михайлов.

В местном Телеграм-канале сообщается, что приговор Татьяна Быковская выслушала с улыбкой на лице. Создается впечатление, что она воспринимала все происходящее спокойно. Женщина держалась уверенно и сдержанно.

Ранее стало известно еще об одном задержанном по делу о теракте в «Крокусе Сити Холле», который занимался финансами.