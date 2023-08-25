Политолог Шварцер: Расширение БРИКС – стратегический успех Китая и России

Член исполнительного совета германского Фонда Бертельсмана Даниэла Шварцер в интервью изданию « Der Standard » высказала мнение, что расширение БРИКС можно считать стратегическим успехом Китая и России.

Политолог Даниэла Шварцер уверена, что БРИКС может стать серьезным конкурентом организации G7. Важно отметить, что среди новых членов есть страны, которые являются крупнейшими мировыми экспортерами нефти и газа. Что касается G7, то доля мирового ВПП сокращается. В сложившихся условиях БРИКС станет конкурентом для G7.

«Расширение группы БРИКС - это стратегический успех для Китая и России <...>. Вместе с Ираном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами к ней присоединяются три крупнейших в мире экспортера нефти и газа», - высказала мнение политолог Даниэла Шварцер

В свою очередь президент России Владимир Путин рассказал, что БРИКС не преследует цель соревноваться с другими мировыми организациями. В нынешнее время происходит трансформация мировых взаимоотношений, и Россия выступает за независимость и многополярность.

О расширении БРИКС стало известно 24 августа. Лидеры стран заявили об этом после подписания декларации по итогам саммита. В настоящее время в организацию входит пять стран, включая Россию. С 1 января 2024 года число участников увеличится до 11.