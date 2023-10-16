Политолог Светов рассказал, станет ли Польша поддерживать Украину после выборов

Эксперт уверен, что Евросоюз будет добиваться, чтобы правительство Польши было более сговорчивым. Для реализации данной цели необходимо, чтобы к власти пришли представители оппозиционных партий.

Сказать на данный момент, кто одержит победу сложно. Все голоса еще не подсчитаны, но уже точно видно, что оппозиционная коалиция набирает достаточно голосов, чтобы занять места в правительстве.

«В Евросоюзе мечтают об этом и будут активно способствовать тому, чтобы сколотить коалицию из оппозиционных партий. Туск уберёт весь польский евроскепсис, и Варшава начнёт шагать в ногу с ЕС», - рассказал корреспонденту издания «Абзац» политолог Юрий Светов

Эксперт считает, что Польша давно стремится стать первой после США. Власти готовы выполнять все поручения Вашингтона, чтобы завоевать доверие. В период выборов это покровительство будет наиболее заметно.

Позиция Польши относительно конфликта России и Украины будет неизменной до тех пор, пока это выгодно США. Если в Вашингтоне дадут другие указания, то отношение может резко измениться.

«Право и справедливость» Ярослава Качиньского – правящая партия, которая в настоящее время набирает большое количество голосов. Бывший президент Польши Лех Валенса высказал мнение, что нынешние парламентские выборы могут закончиться гражданской войной.