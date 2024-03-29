В Минобороне сообщили о групповом ударе «Кинжалами» по энергообъектам на Украине

В Минобороне РФ сообщили , что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины и ее ПВО.

Уточняется, что в ночь на 29 марта для реализации поставленного задания военными СВО были применены беспилотные летательные аппараты, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также оружие воздушного, морского и наземного базирования.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — сообщили в Минобороне РФ.

В украинской компании «Укрэнерго» 29 марта подтвердили, что в центральной и западной части страны тепловые и гидроэлектростанции получили повреждения после группового удара Армии России.

В сводке Минобороны также сообщается об успешной ликвидации натовской техники и личного состава ВСУ на ряде направлений: Купянском, Донецком, Авдеевском и Херсонском. Военные СВО улучшили свое тактическое положение.

Ранее сообщали, что бывший программист-инженер отправился в зону СВО, где успешно применил полученные знания и навыки в лаборатории беспилотников.