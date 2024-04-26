Помощь инвалиду из-за травли в школе окажет нижегородский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова окажет помощь семье инвалида, над которым издеваются дети в школе, сообщает NewsNN .

О конфликте стало известно благодаря соцсетям, где появилось видео с издевательством над школьником. Полиция установила личности нижегородских обидчиков. Мальчик, который избивал инвалида в школьном коридоре, принес ему публичные извинения. Нижегородский омбудсмен заявила, что семье пострадавшего окажут помощь. При необходимости инвалида проконсультирует психолог.

Маргарита Ушакова уверена, что беседовать надо и с тем ребенком, который прилюдно издевался над школьником. Нельзя игнорировать тот факт, что многие учащиеся стояли в стороне и просто наблюдали за избиением, не сдерживая смех.

«Равнодушие — серьезное оружие, мы это знаем. Особенно важно понять причины ЧП и предотвратить разрастание конфликта», — подчеркнула детский омбудсмен.

Маргарита Ушакова отметила важность развития школьных служб медиации. Администрации учебных заведений эффективно решают подобные конфликтные ситуации, но им необходимо оказывать всестороннюю поддержку.

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