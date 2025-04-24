Помощница Эдиты Пьехи рассказала об образе жизни артистки

Помощница Ирина ранее опровергла слухи об ухудшении здоровья артистки. В беседе с «Абзацем» она высказала мнение, что Эдита Пьеха ведет естественный образ жизни для своего возраста. По ее словам, артистка общается с разными людьми, смотрит телевизор и читает книги.

Помощница эмоционально восприняла просьбу прокомментировать информацию СМИ о признаках возрастной деменции и гипертонии у народной артистки СССР. Ирина рассказала, что у певицы нормальное самочувствие. Новости об ухудшении самочувствия не соответствуют действительности.

«Я уже устала возмущаться всяким слухам, ни одного слова правды не пишут. Когда меня спрашивают об этом, даже нет сил никого посылать», — возмутилась помощница артистки Ирина.

По данным издания, артистка сообщила публике о завершении карьеры в 2021 году. Ее внук Стас Пьеха рассказал, что принять решение Эдита была вынуждена из-за больных ног. Не петь совсем певица не может, поэтому радует небольшими концертами своих близких в домашней атмосфере. Она живет в загородном доме под Санкт-Петербургом. По словам родных, артистка ведет уединенный образ жизни.

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