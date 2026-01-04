После ночи атака продолжается: за два часа ПВО сбила 42 БПЛА

Начиная с семи утра на протяжении двух часов противник намеревался нанести урон российским регионам: было запущено 42 БПЛА. Согласно данным телеграм-канала Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО дроны были перехвачены и уничтожены.

В ночь на 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 БПЛА противника самолетного типа. Однако атаки не прекратились. По одному БПЛА сбили над территориями Тамбовской, Орловской и Калужской областей.

Над территорией Тульской области было устранено два дрона, над Липецкой и Курской областями — по четыре БПЛА. Над Воронежской областью ликвидировано шесть БПЛА. Дроны противника также пересекли воздушное пространство Белгородской области — уничтожено 11 БПЛА. Наибольшее количество дронов сбили над территорией Рязанской области.

«12 БПЛА – над территорией Рязанской области», — указано в сообщении ведомства.

После работы ПВО сотрудники экстренных служб проверяют ситуацию в регионе: в случае появления пострадавших, им оказывают помощь. Эксперты оценивают материальный ущерб, проверяют состояние предприятий и домов местных жителей.

Ранее губернатор Рязанской области сообщил, какие последствия атаки дронов зафиксировали в регионе.