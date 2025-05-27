После публикации в СМИ о большой луже в Перми почистят ливневку

Житель микрорайона Садовый в Перми рассказал, что более месяца назад вследствие таяния снега недалеко от остановки разлилась огромная лужа. Судя по фото, лужу можно сравнить с небольшим водоемом. Горожанин был обеспокоен несколькими проблемами. Одна из них — невозможность удобно переходить дорогу. Кроме того, под водой могут находиться ямы, что негативно отражается на техническом состоянии авто. Жители предполагали, что лужа не стекает из-за загрязненной ливневой канализации.

По информации издания, на проблему отреагировали в мэрии города. Редакции сообщили, что специалисты МКУ «Пермблагоустройство» проверили верхнее строение ливневой канализации, расположенной на данном участке. Были выявлены загрязнения. Специалисты провели очистку. Они передали информацию в МБУ «Полигон» о необходимости провести аналогичные работы в нижних строениях канализационной системы.

Ранее сообщалось, что в Московской области запустят новое производство систем водоочистки.